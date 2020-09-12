|
Николай Ходасевич: «Есть информация, что Кучук подумывал уйти после поражения от «воронов». Есть ощущение, что до понедельника может сам объявить об уходе»
13.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич сообщил, что главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук может покинуть свой пост.
«Интересная субботняя программа матчей в 23 туре чемпионата страны. Не пишу по каждой просмотренной встрече, чтобы донести до ютуба в понедельник и не расплескать. Но кое-что может утратить актуальность.
У Леонида Кучука третье болезненное поражение в ряд. «Пяст», «Крумкачы», сейчас брестское «Динамо». Три разных турнира. Очевидно, что все плохо. Очевидно, что гениальные конспекты тренера подводят. Есть информация, что Леонид Станиславович подумывал уйти после поражения от «воронов». Есть ощущение, что до понедельника может сам объявить об уходе. Это то, что не смог бы донести и не расплескать до встречи на ютубе», – написал Ходасевич в своем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Ходасевич: «Есть информация, что Кучук подумывал уйти после поражения от «воронов». Есть ощущение, что до понедельника может сам объявить об уходе»
Журналист Николай Ходасевич сообщил, что главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук может покинуть свой пост.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)