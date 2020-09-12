Николай Ходасевич: «Есть информация, что Кучук подумывал уйти после поражения от «воронов». Есть ощущение, что до понедельника может сам объявить об уходе»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич сообщил, что главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук может покинуть свой пост.

«Интересная субботняя программа матчей в 23 туре чемпионата страны. Не пишу по каждой просмотренной встрече, чтобы донести до ютуба в понедельник и не расплескать. Но кое-что может утратить актуальность.