Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр останется капитаном команды в новом сезоне, несмотря на условный срок, сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

Греческий суд признал английского футболиста виновным в нападении на полицейских и приговорил его к 21 месяцу условно. Игрок подал апелляцию, дело снова будут рассматривать в суде в ближайшее время.

Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер заявил, что поддерживает 27-летнего защитника, несмотря на произошедший летом инцидент.

"Конечно, у Гарри было тяжелое лето. Его отпуск прошел не так, как у остальных, поэтому мы дали ему еще несколько дней на отдых. Он вернулся в состав и выглядел неплохо. Весь процесс он перенес достаточно хорошо. Разумеется, я буду поддерживать его. Он будет нашим капитаном", - заявил специалист.

По его словам, руководство клуба и тренерский штаб предоставят игроку и остальным футболистам "самим разобраться в этом деле".

"Для меня он всегда был отличным человеком, веселым парнем с правильными ценностями. Я очень надеюсь, что мы увидим его лучшую игру", - добавил Сульшер.

Магуйар перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" летом 2019 года за 87 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории футбола.

За "МЮ" он провел 55 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Впервые он вышел с капитанской повязкой в октябре прошлого года.