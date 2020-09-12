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"Динамовское" дерби: брестчане в гостях обыграли одноклубников из Минска

13.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Брестское "Динамо" в выездном матче чемпионата Беларуси по футболу одолело своих одноклубников из Минска со счетом 4:2, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Матч начался в агрессивной манере: обе команды неоднократно предпринимали попытки "размочить" счет. На 11-й минуте отличился полузащитник хозяев Михаил Козлов. Брестское "Динамо" до начала перерыва не смогло удивить своих соперников. Однако, после, собравшись, сенегальский легионер брестчан Абдулайе Диалло на 64-й минуте противостояния сыграл на добивании с углового и сравнял счет – 1:1.

Минчане не оставили без внимания напор оппонентов. Полузащитник Иван Бахар ворвался в штрафную зону, обыграв защиту брестчан и добыл для своей команды преимущество (72-я минута). Ликование длилось не долго. Диалло (76-я) оформил дубль и восстановил равновесие сил – 2:2. Его поддержал партнер по команде Павел Савицки, который реализовал пенальти (89-я). Диалло (90-я) под конец матча оформил хет-трик - 4:2. 

В других матчах 23-его тура чемпионата Беларуси солигорсий "Шахтер" обыграл "Витебск" (5:0), брестский "Рух" в домашнем матче уступил гродненскому "Неману" (2:3), БАТЭ на своем стадионе разгромил "Смолевичи" (5:2).

Две перенесенные игры 23-его тура состоятся 13 сентября. В воскресенье бобруйская "Белшина" сыграет с "Ислочью", жодинское "Торпедо-БелАЗ" проведет матч против мозырской "Славии". Матч "Энергетика-БГУ" и "Слуцка" состоится 30 сентября.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" в домашнем матче 23-его тура чемпионата Беларуси по футболу победил своих оппонентов из Минска. Интрига сохранялась до последнего.
 
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