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НБА. Плей-офф. «Лейкерс» против «Хьюстона»
13.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу в НБА пройдет один матч второго раунда плей-офф.
«Лейкерс» и «Рокетс» сойдутся в пятой встрече при счете 3-1 в пользу калифорнийцев.
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Второй раунд
Пятый матч
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В субботу в НБА пройдет один матч второго раунда плей-офф.
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