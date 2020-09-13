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НБА. Плей-офф. «Лейкерс» против «Хьюстона»

13.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу в НБА пройдет один матч второго раунда плей-офф.

«Лейкерс» и «Рокетс» сойдутся в пятой встрече при счете 3-1 в пользу калифорнийцев.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

Лейкерс – Хьюстон 119:96 (35:20, 27:31, 33:18, 24:27)
Дата проведения
13 сентября, 03.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Джеймс (29 + 11 подборов + 7 передач), М-ф Моррис (16), Грин (14), Дэвис (13 + 11 подборов + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (10)  старт; Кузма (17), Хортон-Такер (9), Карузо (5), Ховард (3), Рондо (3), Макги (0), Дадли (0), Джей Ар Смит (0).
Хьюстон
Харден (30 + 6 потерь), Уэстбрук (10 + 6 передач), Такер (8), Ковингтон (5), Гордон (5)  старт; Грин (13), Маклемор (9), Риверс (9), Клемонс (7), Кабокло (0), Фрэйзер (0).

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В субботу в НБА пройдет один матч второго раунда плей-офф.
 
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