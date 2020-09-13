НБА. Плей-офф. «Лейкерс» против «Хьюстона»

Источник материала: Tribuna.com

В субботу в НБА пройдет один матч второго раунда плей-офф.

«Лейкерс» и «Рокетс» сойдутся в пятой встрече при счете 3-1 в пользу калифорнийцев.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Второй раунд

Пятый матч

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.