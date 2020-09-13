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Кучук после нескольких вопросов, намекающих на возможную отставку: «Можно я пойду? Честно, я устал»

13.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против брестского «Динамо» (2:4), передает «Прессбол».

- Три матча без побед. Что нужно делать? И нет ли у вас мыслей об отставке?

– Вы так интересно спрашиваете. Про мысли. У меня мыслей так много, что, бывает, я иногда даже не успеваю их догонять. Вот так бывает. Вы думаете, что главный тренер мыслит сегодняшним днем? Разные бывают мысли. Все бывает в этой жизни. Как вы сказали, как и смерть, так и жизнь ходят рядом. Смотрите по сторонам.

- И все-таки какие выводы надо сделать?

– Не считая кубкового матча с «Крумкачамi», где непонятная ситуация вообще во всем была, мы проводили кубковый матч с «Пястом» и показывали хороший уровень игры. Так и здесь. Но где-то расконцентрация, а где- то мы, может, чего-то недосмотрели. Хотя опять же при подготовке к матчу просчитывается все. Но бывает, что не можешь просчитать случайность. Или хорошее исполнительское мастерство, как в игре с «Пястом». Как я говорю, исполнительское мастерство стоит денег. И здесь точно так же не могу упрекнуть команду, что она не пыталась играть в футбол.

- Часто вы отмечали, что…

– А можно я пойду? Честно, я устал. Вам это, может быть, странным покажется. Но бывает так, что вы мне задаете вопросы, а я плаваю в облаках, потому что думаю о футболе — почему там, почему там, почему там. Можно? Спасибо, – сказал Кучук.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против брестского «Динамо» (2:4), передает «Прессбол».
 
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