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Два матча 23-его тура чемпионата Беларуси по футболу пройдут сегодня
13.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Два перенесенных матча 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу пройдут сегодня, сообщает Sputnik.
В воскресенье бобруйская "Белшина" сыграет на своем поле с "Ислочью" (начало в 16:00), жодинское "Торпедо-БелАЗ" проведет домашний матч против мозырской "Славии" (18:00).
Матч "Энергетика-БГУ" и "Слуцка" перенесли. Напомним, у игроки "студентов" - защитник Александр Свирепа и вратарь Артем Макавчик - сдали положительные тесты на COVID-19, когда отправились на выездной матч квалификации молодежного Евро-2021 против Португалии. Эта встреча состоится 30 сентября.
Накануне, 12 сентября, в 23-ем туре чемпионата Беларуси
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Очередной игровой день тура стартует в Бобруйске, где "Белшина" примет в гостях "волков" из Минского района.
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