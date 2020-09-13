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Два матча 23-его тура чемпионата Беларуси по футболу пройдут сегодня

13.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Два перенесенных матча 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу пройдут сегодня, сообщает Sputnik.

В воскресенье бобруйская "Белшина" сыграет на своем поле с "Ислочью" (начало в 16:00), жодинское "Торпедо-БелАЗ" проведет домашний матч против мозырской "Славии" (18:00).

Матч "Энергетика-БГУ" и "Слуцка" перенесли. Напомним, у игроки "студентов" - защитник Александр Свирепа и вратарь Артем Макавчик - сдали положительные тесты на COVID-19, когда отправились на выездной матч квалификации молодежного Евро-2021 против Португалии. Эта встреча состоится 30 сентября.

Накануне, 12 сентября, в 23-ем туре чемпионата Беларуси брестское "Динамо" победило одноклубников из Минска со счетом 4:2, "Шахтер" обыграл "Витебск" (5:0), брестский "Рух" в домашнем матче уступил гродненскому "Неману" (2:3), БАТЭ на своем стадионе разгромил "Смолевичи" (5:2).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Очередной игровой день тура стартует в Бобруйске, где "Белшина" примет в гостях "волков" из Минского района.
 
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