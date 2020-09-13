Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" сегодня в гостевом матче попробует одолеть московский "Спартак", сообщает Sputnik.

Матч начнется в 17:00 (по белорусскому времени). На данный момент "зубры" занимают седьмую позицию в Западной конференции. На счету хоккеистов четыре балла (2 победы и 2 поражения), и они настроены потеснить своих оппонентов.

Московский "Спартак" располагается на шестом месте, у клуба в активе четыре очка (2 виктории и 2 неудачи). Но отдавать преимущество спортсмены не намерены.

Интересно, что московский клуб в последних двух противостояниях одержал победы с перевесом в две шайбы.