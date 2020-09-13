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Павел Савицкий: «Мне никто ничего не говорил про видео с призывом прекратить насилие. Я вписался бы конечно. Думаю, пацаны тоже»
13.09.2020 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий на
– Не знаю. Нам никто… Мне конкретно никто ничего не говорил про это видео. Говорят, что кто-то запретил, я не знаю.
- Ты бы вписался в эту историю?
– Вписался бы конечно. Думаю, пацаны тоже, – сказал Савицкий.
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Павел Савицкий: «Мне никто ничего не говорил про видео с призывом прекратить насилие. Я вписался бы конечно. Думаю, пацаны тоже»
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий на канале «ЧестнОК» заявил, что ему никто не предлагал поучаствовать в записи видео футболистов, в котором они...
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