Павел Савицкий: «Мне никто ничего не говорил про видео с призывом прекратить насилие. Я вписался бы конечно. Думаю, пацаны тоже»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий на канале «ЧестнОК» заявил, что ему никто не предлагал поучаствовать в записи видео футболистов , в котором они заявляют, что выступают против насилия.

– Не знаю. Нам никто… Мне конкретно никто ничего не говорил про это видео. Говорят, что кто-то запретил, я не знаю.

- Ты бы вписался в эту историю?

– Вписался бы конечно. Думаю, пацаны тоже, – сказал Савицкий.

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