Экс-генсек брестского «Динамо» Мачульский: «Я поддерживаю ребят, которые записали видео с призывом прекратить насилие в Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поддерживает футболистов, которые записали видео с призывом прекратить насилие в Беларуси.

– Это личное дело каждого. Каждый может выразить свою позицию, как он хочет. Кто-то записывает сториз, кто-то видео.

– Какая твоя позиция?

– Я поддерживаю ребят, которые записали видео, – сказал Мачульский.

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