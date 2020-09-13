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Казнь иранского борца вызвала резонанс в мире спорта

13.09.2020 13:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в своем Instagram-аккаунте выразил соболезнования в связи с казнью иранского борца Навида Афкари.

На смерть иранского спортсмена бурно отреагировали и другие представители ведущей бойцовской лиги. Так американский боец UFC Бобби Грин  сорвал собственное интервью, расстроившись из-за Афкари и не сумев продолжить беседу.

© REUTERS / MIKE BLAKE
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"Это так грустно. Думал, нам удастся спасти этого парня. У меня разбито сердце", — признался Грин.

Напомним, перспективный 27-летний атлет, неоднократный призер турниров по греко-римской борьбе получил два смертных приговора за участие в антиправительственных митингах в Иране 2018 году.

Приговор Навида Афкари вызвал огромный резонанс в мире единоборств. Суровость приговора особ контрастировала с неоднозначностью и сомнительностью обвинений. Так, братья атлета, задержанные вместе с ним получили в качестве наказания тюремное заключение и 74 удара плетью.

Афкари приговорили 2 сентября. По данным общественной организации The Human Rights Activists спортсмен  признался в содеянном под пытками. Президент США Дональд Трамп  и Госсекретарь Майк Помпео призывали Тегеран отказаться от казни спортсмена.

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Теги: Минск
 
 
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Иранский борец смешанного стиля Навид Афкари был казнен накануне - власти страны сообщили, что причиной стало убийство им человека.
 
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