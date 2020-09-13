Источник материала: Sputnik Беларусь

Во-первых, как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, состоялись главные матчи 23-го тура национального чемпионата. То есть баталии с участием всех трех лидеров: "Шахтера", БАТЭ и "Немана", плюс знаковое динамовское дерби в столице .

Во-вторых, отталкиваясь от трех викторий первачей и результата разборки в дерби "Д" (гости одержали волевую победу 4:2), можно смело утверждать следующее: преимущество лидеров уже велико, а, значит, никаких "золотых" тайн "в бело-синем дворе" практически не осталось. Чай, не Мадрид, прославленный в соответствующей идиоме.

Ни Бресту, ни Минску не светит подключиться к схватке за титул. Уж слишком много очков растеряли те же чемпионы-2019. А о качестве игры столичного "Динамо" можно и не вспоминать. В общем, всего на всех не хватит, ибо всех – много, а всего – мало.

В-третьих, необходимо учитывать, что для "желто-синих" и брестских "бело-синих" именно субботние баталии стали генеральными репетициями перед важнейшими международными матчами, что ждут белорусские команды на следующей недели. Динамовцы в среду проведут гостевой поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Маккаби" из Тель-Авива, а БАТЭ уже в четверг возьмет старт в Софии, где в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы команду из Борисова ждет тамошний ЦСКА.

Козни судьбы

Как по мне, так последнее обстоятельство первоочередное, приоритетное. На сто процентов, а может даже больше. Вот представьте, как уязвленно будет выглядеть отечественный футбольный бомонд – боссы команд, тренеры и сами игроки со всех их самомнением небожителей, если брестское "Динамо" оконфузится в среду, а БАТЭ обмишулится в четверг?

Не забудем, что "Шахтер" и столичное "Динамо" свели собственные международные кампании к минимуму – одному матчу. А ведь в грядущих дуэлях белорусские клубы отнюдь не фавориты, и случиться может что угодно. Вариант "двойного поражения" отнюдь не фантастичен. Более того, с болью в сердце, признаю его реальность в рамках "допустимой статистической погрешности".

Конечно, на следующей неделе "окно в Европу" даже при самом неутешительном варианте развития событий окончательно не захлопнется. Брест, даже уступив в Тель-Авиве, перекочует из Лиги чемпионов в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Но нет сомнений, что критическая масса неудач, как минимум, приведет всех в смущение.

Дескать, как же так?! Мы играли всю весну и лето, несмотря на атаку COVID-19, и, по идее, должны иметь преимущество. А что получилось на деле? Только Брест сумел извлечь из этого выгоду, пройдя "Астану" и "Сараево".

А ведь можно вспомнить и бледную сентябрьскую гастроль сборной под началом Михаила Мархеля. Бездарное домашнее поражение от Албании и странная, ибо подарочная гостевая победа над Казахстаном, заставили даже размышлять на такую тему: не будет ли лучше еще раз отложить уже скорый матч плей-офф первого розыгрыша Лиги наций в Тбилиси с грузинами?

Скажем, на март. Чтобы замкнуть круг, пройдя цикл пандемического хоровода. Может по весне в наших футболистах проклюнется больше футбольного начала?! Может тогда уменьшится искушение путать понятия: "играть эффективнее" и "играть проще"?! Может время избавит от грустного статус-кво, когда слова остались, но атмосфера исчезла?!

Раньше (до матчей сборной и сразу после фиаско "Шахтера" в Лиге Европы) эта мысль на уме вертелась, но с языка не срывалась. Однако после опытов "лаборатории Мархеля" все высказалось на "раз, два, три".

Так, что текущих проблем в белорусском футболе и белорусских клубах воз, еще один воз и маленькая тележка. Причем их – проблемы - на политику, никак не спишешь, хотя не исключаю подобные попытки. От того и важны были субботние матчи БАТЭ и брестского "Динамо". Банально хотелось убедиться, что "желто-синие" и "бело-синие" на призыв: "Будьте готовы!" откликнутся по-пионерски правильно: "Всегда готовы!"

Но этой радости, увы, не случилось. Правда, к БАТЭ и "Динамо" пришли победы, причем оба наших европейских полпреда отличились высокой результативностью, но в преломлении на баталии с ЦСКА и "Маккаби" уверенности в благоприятном исходе не прибавилось. Ни на йоту.

Ибо тема COVID-19, которая у нас нынче явно не на авансцене внимания, как раз таки в футболе серьезно актуализировалась, отнюдь не по касательной задев брестское "Динамо" и БАТЭ.

Голкипер чемпионов-2019 Павлюченко застрял в Португалии. Еще один игрок "молодежки" Седько вернулся на родину, но в Минске не играл, и вообще непонятно: лететь ему в Израиль либо карантинить дома? А ведь этот вингер сыграл большую роль в покорениях "Астаны" и "Сараево". Кроме того, из-за четных желтых карточек в динамовском дерби за Брест не сумели сыграть еще "двое из ларца", то есть основного состава – Тве и Милевский.

Вот и считайте, можно ли при такой диспозиции, считать матч подопечных Ковальчука в Минске "генеральной репетицией". Выиграли – и хорошо. Благо фортуна оказала помощь гостям столицы. Тут и вдохновение автора хет-трика Диалло, и поразительный угловой (как мяч пущенный низом, оказался на дальней штанге – до сих пор не понимаю), и пенальти, который Быков, по моему мнению, заработал артистическим показом (хавбек знатный "ныряльщик", постоянно провоцирующий судей).

Но у БАТЭ ситуация еще тревожнее, и выигрыш у аутсайдера "Смолевичи" ничего не смикшировал. Непонятная ситуация с тестами на короновирус у двух лидеров команды – Стасевича и Драгуна. Тренер Альшевский сказал об их "нормальном состоянии", но для пересечения границ важна "бумажка". Разумеется, с медицинскими печатями. И, конечно, стабильное "нет" в анализах.

Между тем, истории из КХЛ показывают, что реакции на сообщения о "плохих" тестах могут быть категоричными – отмена матчей. Но если в хоккее их есть куда переносить, то в Лиге Европы – совсем нет.

В общем, перед матчами с "Маккаби" и ЦСКА наши наставники Ковальчук и Альшевский находятся в очень непростой ситуации. Что им можно посоветовать? Только прислушаться к рекомендации болельщика Пушкина: "Думать, думать до того, что голова закружится". Помогает не всегда, но часто.

Элегантный бег

Именно им запомнился новый рулевой "Шахтера" Роман Григорчук. Чуть задержавшись в раздевалке после перерыва, он не стал обходить поле стадиона в Солигорске по периметру, решив добраться до тренерской скамейки прямо по газону. Для чего резво припустил к цели.

Бежалось украинскому наставнику легко. Уже в первом тайме "горняки" дважды взяли ворота "Витебска", чтобы все увенчать сенсационным разгромом обычно неуступчивых "северян" - 5:0. Счет говорит сам за себя, заодно подтверждая претензии "Шахтера" на чемпионство.

Григорчук, кстати, пока ничего особенно не переиначил. Разве что Кендыш стал играть немного "ниже", да в основной состав вернулись Бодул и Бегунов, но это – косметика. Яхшибоев был не ярок, однако завершил матч фирменным голевым номером.

Так, что, пожалуй, самое важное – в словах Григорчука сказанных им на послематчевой пресс-конференции: "Наша главная задача играть так, как мы хотим, чтобы мы научились тому, что ведем игру и управляем ею. И нам не нужно думать про соперника". Очень верно! Главное, чтобы слова не разошлись с делами.

А то я, задаваясь вопросом, чем мне больше всего запомнился предыдущий наставник "горняков" Вернидуб, поймал себя на мысли об анекдоте. Помните, эту "религиозную" манеру Юрия Николаевича постоянно осенять себя крестным знамением? Угловой у своих ворот, штрафной удар у чужих – не важно. Крестился и крестился. Но, как показали последние матчи "Шахтера" при Вернидубе, прося выигрыша, он не купил лотерейный билет.

Григорчук так не оплошает? В Солигорске на это надеются.