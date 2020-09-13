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Яхшибоев попал в сферу интересов киевского «Динамо»
13.09.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев попал в сферу интересов киевского «Динамо».
В солигорском «Шахтере» 23-летний узбек играет на правах аренды, а его контракт принадлежит «Пахтакору».
«Динамо» планирует следить за этим игроком и может оформить переход следующим летом.
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Форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев попал в сферу интересов киевского «Динамо».
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