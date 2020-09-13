Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев попал в сферу интересов киевского «Динамо».

В солигорском «Шахтере» 23-летний узбек играет на правах аренды, а его контракт принадлежит «Пахтакору».

«Динамо» планирует следить за этим игроком и может оформить переход следующим летом.