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Кононов может сменить Хацкевича на посту главного тренера «Ротора» (Metaratings)
13.09.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Риги»
Как сообщает Metaratings.ru, бывший тренер «Краснодара», тульского «Арсенала», «Ахмата» и
Возможность его приглашения рассматривает «Ротор», идущий на последнем месте в таблице после шести туров. Сейчас команду возглавляет Александр Хацкевич.
Специалист не присутствовал на матче своей команды против «Вентспилса» (2:0) в чемпионате Латвии из-за семейных обстоятельств.
Сезон в Латвии закончится в конце ноября. Сообщается, что зарплата Кононова в клубе не превышает 250-300 тысяч евро за сезон.
После 6 матчей в чемпионате России «Ротор» с двумя очками идет последним.
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Главный тренер «Риги» Олег Кононов может возглавить «Ротор».
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