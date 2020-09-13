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Кононов может сменить Хацкевича на посту главного тренера «Ротора» (Metaratings)

13.09.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Риги» Олег Кононов может возглавить «Ротор». 

Как сообщает Metaratings.ru, бывший тренер «Краснодара», тульского «Арсенала», «Ахмата» и «Спартака» может вернуться в РПЛ.

Возможность его приглашения рассматривает «Ротор», идущий на последнем месте в таблице после шести туров. Сейчас команду возглавляет Александр Хацкевич. 

Специалист не присутствовал на матче своей команды против «Вентспилса» (2:0) в чемпионате Латвии из-за семейных обстоятельств. 

«Рига» с Кононовым занимает текущее первое место в чемпионате, выиграв 16 матчей из 18.

Сезон в Латвии закончится в конце ноября. Сообщается, что зарплата Кононова в клубе не превышает 250-300 тысяч евро за сезон.

После 6 матчей в чемпионате России «Ротор» с двумя очками идет последним.

 
 
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Главный тренер «Риги» Олег Кононов может возглавить «Ротор».
 
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