|
Колонна спортсменов принимает участие в «Марше героев»
13.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Миснке проходит «Марш героев».
Как сообщает
На проезжей части проспекта Победителей уже около 10 тысяч человек, сообщает
Несколько колонн сошлось в районе площади Бангалор, прошло Парк дружбы народов и идет в направлении проспекта Победителей и Дроздов.
Фото: «Радыё Свабода»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Миснке проходит «Марш героев».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)