Хэмилтон выиграл дважды остановленную гонку в Муджелло

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Формулы-1" Гран-при Тосканы, которая прошла в воскресенье на итальянском автодроме в Муджелло, передает Sputnik.

Автодром впервые в своей истории принял гонку "Формулы-1", и уже второй подряд итальянский этап не проходит без неожиданностей – гонку дважды останавливали из-за аварий . Но на этот раз стратеги из Брэкли не упустили победный дубль, и команда одержала сотую викторию в своей новейшей истории.

Вслед за Хэмилтоном финишировал его напарник по команде Валттери Боттас, оформив таким образом победный дубль. Третье место – у Алекса Элбона из Red Bull Racing, это первый подиум в его карьере.

Очки в гонке также набрали: Даниэль Риккардо (Renault), Серхио Перес (Racing Point), Ландо Норрис (McLaren), Даниил Квят (AlphaTauri), Шарль Леклер (Ferrari), Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Себастьян Феттель (Ferrari).

Эта гонка стала тысячной в истории команды Ferrari, в честь этого события болиды "Скудерии" были окрашены в "другой красный" цвет.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет через две недели – в Сочи – и станет десятым в нынешнем чемпионате.

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