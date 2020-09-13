|
Хэмилтон выиграл дважды остановленную гонку в Муджелло
13.09.2020 19:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Формулы-1" Гран-при Тосканы, которая прошла в воскресенье на итальянском автодроме в Муджелло, передает Sputnik.
Автодром впервые в своей истории принял гонку "Формулы-1", и уже второй подряд итальянский этап
© Sputnik / Артур Лебедев
Вслед за Хэмилтоном финишировал его напарник по команде Валттери Боттас, оформив таким образом победный дубль. Третье место – у Алекса Элбона из Red Bull Racing, это первый подиум в его карьере.
Очки в гонке также набрали: Даниэль Риккардо (Renault), Серхио Перес (Racing Point), Ландо Норрис (McLaren), Даниил Квят (AlphaTauri), Шарль Леклер (Ferrari), Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Себастьян Феттель (Ferrari).
Эта гонка стала тысячной в истории команды Ferrari, в честь этого события болиды "Скудерии" были окрашены в "другой красный" цвет.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет через две недели – в Сочи – и станет десятым в нынешнем чемпионате.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На финиш первой в истории гонки "Королевы автоспорта" на этой трассе приехали всего 12 машин из 20 из-за большого количества аварий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)