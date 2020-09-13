Вудкрофт о победе над «Спартаком»: «Горжусь командой, тем характером, который проявили ребята. Горжусь нашей победой!»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после гостевой победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) похвалил команду за игру в защите, выделил вклад голкипера Дэнни Тэйлора в успех, а также отметил прогресс молодого форварда Ивана Лодни, который набрал первый ассистентский балл в КХЛ.

– Это была очень хорошая игра с обеих сторон. Она была достаточно интересная, задорная. «Спартак» – сложный оппонент, который может наказать за любую ошибку. В соперничестве с ним стоит действовать аккуратно. Думаю, мы проделали хорошую работу. Сыграли в давление, здорово показали себя в нейтральной зоне. Мы задавили их, не дали им раскрыться в нужные моменты. Пару раз вернулись в игру, отставая в счете. Горжусь командой, тем характером, который проявили ребята. Горжусь нашей победой!

– Защитник Владислав Колячонок сыграл всего две смены в третьем периоде. С чем связано это решение?

– В третьем периоде, понятно, была очень плотная игра, а Колячонок как раз несколько раз ошибся. Придержать его – это был способ обезопасить себя, так как нам было важно добиться результата.

– Сыграет ли вратарь Дэнни Тэйлор в матче с «Витязем»?

– Мы хотим насладиться победой и чуть позже обсудим план на нашу следующую игру и состав на нее. Дэнни, правда, провел хороший поединок. Он сыграл очень мощно, несколько раз предоставил нам шанс на победу.

– В поединке со «Спартаком» минское «Динамо» пропустило меньше, чем в предыдущих встречах. Значит ли это, что в обороне сыграли неплохо?

– Наш план на игру был простым. Мы должны были сыграть плотно в защите и минимизировать индивидуальные ошибки, так как ранее они стоили нам побед. Сильная защита, хорошая игра от обороны – в этот раз нам это удалось, поэтому победили.

– Нападающий Иван Лодня набрал первый ассистентский балл. Что скажете о прогрессе молодых хоккеистов в «Динамо»?

– Это первый матч, в котором у Ивана была возможность сыграть в одной из ведущих троек команды. Для меня вовсе не сюрприз его игра. Мы знаем, что он хорошо подключается к атакам, поэтому обратили его внимание на игру в защите. Считаю, у него получилось. В лигах Северной Америки, где он играл ранее, всегда хорошо себя проявлял и набирал много очков. Он доказывает игрой в КХЛ, что предыдущие его успехи – неслучайны. Как я уже говорил, молодежь – наша надежда. Мы должны быстро их обучить, чтобы они как можно скорее вышли на уровень КХЛ. Надеюсь, у нас все получится, – сказал Вудкрофт.