ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вудкрофт о победе над «Спартаком»: «Горжусь командой, тем характером, который проявили ребята. Горжусь нашей победой!»

13.09.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после гостевой победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) похвалил команду за игру в защите, выделил вклад голкипера Дэнни Тэйлора в успех, а также отметил прогресс молодого форварда Ивана Лодни, который набрал первый ассистентский балл в КХЛ.

– Это была очень хорошая игра с обеих сторон. Она была достаточно интересная, задорная. «Спартак» – сложный оппонент, который может наказать за любую ошибку. В соперничестве с ним стоит действовать аккуратно. Думаю, мы проделали хорошую работу. Сыграли в давление, здорово показали себя в нейтральной зоне. Мы задавили их, не дали им раскрыться в нужные моменты. Пару раз вернулись в игру, отставая в счете. Горжусь командой, тем характером, который проявили ребята. Горжусь нашей победой!

– Защитник Владислав Колячонок сыграл всего две смены в третьем периоде. С чем связано это решение?

– В третьем периоде, понятно, была очень плотная игра, а Колячонок как раз несколько раз ошибся. Придержать его – это был способ обезопасить себя, так как нам было важно добиться результата.

– Сыграет ли вратарь Дэнни Тэйлор в матче с «Витязем»?

– Мы хотим насладиться победой и чуть позже обсудим план на нашу следующую игру и состав на нее. Дэнни, правда, провел хороший поединок. Он сыграл очень мощно, несколько раз предоставил нам шанс на победу.

– В поединке со «Спартаком» минское «Динамо» пропустило меньше, чем в предыдущих встречах. Значит ли это, что в обороне сыграли неплохо?

– Наш план на игру был простым. Мы должны были сыграть плотно в защите и минимизировать индивидуальные ошибки, так как ранее они стоили нам побед. Сильная защита, хорошая игра от обороны – в этот раз нам это удалось, поэтому победили.

– Нападающий Иван Лодня набрал первый ассистентский балл. Что скажете о прогрессе молодых хоккеистов в «Динамо»?

– Это первый матч, в котором у Ивана была возможность сыграть в одной из ведущих троек команды. Для меня вовсе не сюрприз его игра. Мы знаем, что он хорошо подключается к атакам, поэтому обратили его внимание на игру в защите. Считаю, у него получилось. В лигах Северной Америки, где он играл ранее, всегда хорошо себя проявлял и набирал много очков. Он доказывает игрой в КХЛ, что предыдущие его успехи – неслучайны. Как я уже говорил, молодежь – наша надежда. Мы должны быстро их обучить, чтобы они как можно скорее вышли на уровень КХЛ. Надеюсь, у нас все получится, – сказал Вудкрофт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после гостевой победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) похвалил команду за игру в защите, выделил вклад голкипера Дэнни...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хэмилтон выиграл дважды остановленную гонку в Муджелло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика