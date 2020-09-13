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Басков о ЧМ-2021: «Сегодня в Латвии пытаются политизировать спорт» 

14.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХБ Дмитрий Басков заявил, что Беларусь не рассматривает сценарий самостоятельного проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, но возможности для этого есть.

«Федерация хоккея Беларуси провела огромную работу по заявке на проведение чемпионата мира совместно с Латвией. После того, как мы получили это преимущественное право, стали работать в этом направлении вместе. Однако сегодня в Латвии пытаются политизировать спорт.

Что же касается спортивной составляющей, то у нас хорошие контакты с Латвийской федерацией хоккея, Международной федерацией хоккея. Сегодня нет предпосылок для того, чтобы не провести один из лучших чемпионатов мира.

Сегодня не рассматривается сценарий проведения ЧМ-2021 по хоккею самостоятельно. Но мы провели такой замечательный чемпионат мира в 2014 году, потому понимаем, что нам хватит сил и инфраструктуры, чтобы снова провести ЧМ отдельно», – сказал Басков в эфире ОНТ, передает БЕЛТА.

Ранее латвийская сторона направила официальное письмо в ИИХФ с сообщением о том, что Латвия не намерена проводить совместный ЧМ-2021 с Беларусью из-за политической ситуации в стране.

Планируется, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ФХБ Дмитрий Басков заявил, что Беларусь не рассматривает сценарий самостоятельного проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, но возможности для этого...
 
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