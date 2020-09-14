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Басков про Лукашенко: «У меня было достаточно много времени, чтобы понять, что это за человек и как к нему действительно нужно относиться»

14.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал журналистке Анне Эйсмонт, почему активно поддерживает Александра Лукашенко.

– Вы никогда не скрывали своих политических взглядов, открыто поддерживаете действующую власть и президента. Как думаете, этот момент может повлиять на ваши отношения с Международной федерацией хоккея, с латышской стороной?

– Не скрывал и не буду скрывать своих политических взглядов и моего личного отношения к президенту тем более. Мне посчастливилось: я знаком с ним с 17 лет. У меня было достаточно много времени, чтобы понять, что это за человек и как к нему действительно нужно относиться.

У меня много воспоминаний, я помню девяностые, когда все это начиналось. Я помню, как мы, маленькие хоккеисты, по сути, постоянно ходили голодными и даже где-то воровали пирожки в столовой чтобы поесть перед тренировкой. Помню то голодное время, когда выдавали сахар и крупу по талонам. И поэтому на протяжении всего этого периода за четверть века у меня была возможность наблюдать за всеми этими периодами, которые произошли в нашем государстве. Поэтому я абсолютно убежденно отношусь к сегодняшней политической власти и лично к президенту, – сказал Басков в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».

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Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал журналистке Анне Эйсмонт, почему активно поддерживает Александра Лукашенко.
 
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