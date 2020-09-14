НБА. Плей-офф. «Денвер» отыграл «-19» и сравнял счет в серии с «Клипперс»

Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье в НБА состоялся один матч второго раунда плей-офф.

34 очка и 14 подборов Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Клипперс» в 6-м матче и сравнять счет в серии (111:98, 3-3). «Наггетс» отыграли отставание в 19 очков в третьей четверти.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Второй раунд

Шестой матч

В серии ничья – 3-3