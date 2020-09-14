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НБА. Плей-офф. «Денвер» отыграл «-19» и сравнял счет в серии с «Клипперс»
14.09.2020 07:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье в НБА состоялся один матч второго раунда плей-офф.
34 очка и 14 подборов Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Клипперс» в 6-м матче и сравнять счет в серии (111:98, 3-3). «Наггетс» отыграли отставание в 19 очков в третьей четверти.
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НБА
Второй раунд
Шестой матч
В серии ничья – 3-3
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В воскресенье в НБА состоялся один матч второго раунда плей-офф.
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