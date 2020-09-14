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НБА. Плей-офф. «Денвер» отыграл «-19» и сравнял счет в серии с «Клипперс»

14.09.2020 07:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье в НБА состоялся один матч второго раунда плей-офф.

34 очка и 14 подборов Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Клипперс» в 6-м матче и сравнять счет в серии (111:98, 3-3). «Наггетс» отыграли отставание в 19 очков в третьей четверти.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

Денвер – Клипперс 111:98 (26:34, 21:29, 30:16, 34:19)
Дата проведения
13 сентября, 20.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Денвер
Йокич (34 + 14 подборов + 7 передач + 5 потерь), Мюррэй (21), Харрис (16), Миллсэп (6), Грант (4)  старт; Портер (13 + 7 подборов), Моррис (10), Крэйг (7), Бэйтс-Диоп (0), Пламли (0), Дозьер (0).
Клипперс
Джордж (33 + 5 перехватов), Ленард (25 + 8 подборов), М-с Моррис (5), Беверли (2), Зубац (2 + 12 подборов)  старт; Уильямс (14), Грин (11), Харрелл (5), Шэмет (1), Ноа (0), Джексон (0), Мэнн (0).

В серии ничья – 3-3

 
 
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В воскресенье в НБА состоялся один матч второго раунда плей-офф.
 
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