Источник материала: Tribuna.com

Знаменитый белорусский лыжник Сергей Долидович выставил комплект медалей Универсиады-1999 на благотворительный аукцион Tribuna.сom.

«В 1999 году в Штрабске-Плесо (Словакия) – 1-е, 2-е и 3-е место. И эта золотая медаль была завоевана в последний день Универсиады на дистанции 30 км. Больше на студенческих соревнованиях не бегал. В этих моих медалях (я их называю железки) часть моей жизни. Целеустремленность. Вера в идеалы. Честность. Любовь. И многое другое. Но сейчас это просто железки. Пришло время оживить их. Если они дадут кому-то хоть немного надежды и сил – значит, не зря бегал», – сказал Долидович.

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

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