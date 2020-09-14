Экс-руководитель центра фристайла: «Моя основная претензия к Лукашенко и основной вопрос в том, как он это все допустил, являясь гарантом конституции и имея такие полномочия?»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-руководитель Республиканского центра олимпийской подготовки «Фристайл» Вадим Кривошеев назвал претензии в адрес Александра Лукашенко.

– За последний месяц вы пожалели, что голосовали за Лукашенко?

– Моя основная претензия к нему и основной вопрос в том, как он это все допустил, являясь гарантом конституции и имея такие полномочия. Всё в государстве было переписано под сильную президентскую власть. Будучи столько лет у власти, имея такой ресурс, как вы это все допустили? Как?

С кем не общаюсь, все ужасно переживают и подавлены. Август – месяц пустоты. Мы пытаемся шутить, смеяться, но мы уже никогда не будем такими, как раньше. Три дня после выборов поменяли нас. И что для меня страшно, что я не вижу выхода.

Сейчас колонны митингующих доходят до определенной точки, пытаются войти в прямой контакт с властью, выражают протест и уходят. Все очень мирно. Возможно, кто-то что-то и делает, раз за людьми бегают милиционеры. Не все попадает в кадр. Но мне, например, интересно, что такого сделали брат с сестрой, что их надо было так задерживать в троллейбусе?

Но ведь так может статься, что все поймут, что протесты не несут результата. Можно выходить и дальше по воскресеньям, но толку? Всех уже давно отсняли и пробили по спискам. И теперь просто выдергивают медийных личностей и заставляют делать заявления с призывами оставаться дома. И что будет, когда люди поймут, что их выходы не приносят результата? Полезут на ОМОН? Это же ужасный сценарий. И я очень надеюсь, что да такого не дойдет, – сказал Кривошеев.