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«Никакой контракт не окупит потери чести и достоинства. Поступите по совести». Свободные спортсмены Беларуси обратились к футболистам

14.09.2020 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Участники объединения «Свободные спортсмены Беларуси» обратились к футболистам.

«Мужики, футболисты. Мы очень рады, что вы не молчите в это непростое время. Мы благодарим вас за ваши слова. Белорусы увидели и услышали, что в нашем футболе есть не только Василий Хомутовский. Вы также, как и мы все, видите, как агрессивно хватают людей на улицах. Как, не боясь никого и ничего, неизвестные бьют нас, обижают уже и детей. Мы солидарны с вами в том, что это зло.

Но ведь насилие не появилось само по себе. Это следствие. И если мы хотим остановить его, нам нужно бороться с причиной. А причина в том, что у белорусов украли их выбор и право на собственное мнение. И силой пытаются задавить любое мирное выражение недовольства этим воровством.

Думаем, что и Караев может сказать, что он «супраць гвалту». Даже на белорусском языке. Только что это изменит? Ничего.

Мы, Свободные спортсмены Беларуси, как и более полутысячи спортсменов нашей страны, считаем, что одним осуждением насилия проблему не решить. Уверены, что для вас, как и для многих спортсменов важно, флаг какой Беларуси защищать. Страны, где уважают права человека или страны страха и репрессий.

На вас обращены взгляды белорусов, ваших фанатов. Встаньте с ними плечом к плечу, как при штрафном. Боритесь с несправедливостью и честно высказывайте свою гражданскую позицию. Помните, никакой контракт не окупит потери чести и достоинства. Прочтите наше письмо и поступите по совести. Ничего не бойтесь, потому что за нами народ Беларуси. Только вместе, одной командой мы победим. Присоединяйтесь», – говорится в сообщении.

«Мы за правду, справедливость и свободу». Нехайчик, Драгун, Филипенко и еще 90 футболистов выступили с мощным заявлением

 
 
 
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