Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо». В его состав вошел Басков

Источник материала: Tribuna.com

Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо» по решению председателя центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества “ ” Игоря Оберемко, сообщает пресс-служба клуба.

Также его решением в состав Наблюдательного совета вошел председатель ФХБ Дмитрий Басков.

Отметим, что заочное голосование по избранию нового председателя этого совета назначено на 15 сентября 2020 года. Председатель Наблюдательного совета определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные и текущие планы работы клуба.

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