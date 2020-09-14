|
Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо». В его состав вошел Басков
14.09.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо» по решению председателя центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества “
Также его решением в состав Наблюдательного совета вошел председатель ФХБ Дмитрий Басков.
Отметим, что заочное голосование по избранию нового председателя этого совета назначено на 15 сентября 2020 года. Председатель Наблюдательного совета определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные и текущие планы работы клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо». В его состав вошел Басков
Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо» по решению председателя центрального совета Белорусского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)