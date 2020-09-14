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Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо». В его состав вошел Басков

14.09.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо» по решению председателя центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества “Динамо” Игоря Оберемко, сообщает пресс-служба клуба.

Также его решением в состав Наблюдательного совета вошел председатель ФХБ Дмитрий Басков.

Отметим, что заочное голосование по избранию нового председателя этого совета назначено на 15 сентября 2020 года. Председатель Наблюдательного совета определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные и текущие планы работы клуба.

Исполком ФХБ решил исключить Шуневича из числа участников комитета

Басков про Лукашенко: «У меня было достаточно много времени, чтобы понять, что это за человек и как к нему действительно нужно относиться»

 
 
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Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета минского «Динамо» по решению председателя центрального совета Белорусского...
 
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