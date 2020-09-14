ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель департамента судейства АБФФ: «Фол на Быкове был. Это пенальти. Когда нападающий выиграл позицию, в принципе, любого касания достаточно для того, чтобы произошло нарушение»

14.09.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин поделился мнением о спорном эпизоде матча минского и брестского «Динамо». Отметим, что на 89-й минуте матча Амин Кургхели назначил пенальти за фол против Артема Быкова. 

«Действительно, фол был. Видим, что Быков выигрывает позицию у защитника, и тот, пытаясь избежать контакта, все равно задевает его за голеностоп. Когда нападающий выиграл позицию, в принципе, любого практически касания достаточно для того, чтобы произошло нарушение правил, особенно, если это все в динамике. Буквально небольшое какое-то касание ног, и уже человеку сложно бежать дальше – скорее всего, будет падение и будет нарушение правил. Как здесь и произошло», – сказал Кузьмин в эфире передачи «Судите с нами».

(Время: 3:27)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин поделился мнением о спорном эпизоде матча минского и брестского «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Исаев: «Мотивировать наших футбольных парней бесполезно. Сегодня герои – наши мамы, сестры, дочери! Не нужно никого призывать: пустое»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика