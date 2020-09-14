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Представитель департамента судейства АБФФ: «Фол на Быкове был. Это пенальти. Когда нападающий выиграл позицию, в принципе, любого касания достаточно для того, чтобы произошло нарушение»
14.09.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин поделился мнением о спорном эпизоде матча минского и брестского
«Действительно, фол был. Видим, что Быков выигрывает позицию у защитника, и тот, пытаясь избежать контакта, все равно задевает его за голеностоп. Когда нападающий выиграл позицию, в принципе, любого практически касания достаточно для того, чтобы произошло нарушение правил, особенно, если это все в динамике. Буквально небольшое какое-то касание ног, и уже человеку сложно бежать дальше – скорее всего, будет падение и будет нарушение правил. Как здесь и произошло», – сказал Кузьмин в эфире передачи «
(Время: 3:27)
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Представитель департамента судейства АБФФ: «Фол на Быкове был. Это пенальти. Когда нападающий выиграл позицию, в принципе, любого касания достаточно для того, чтобы произошло нарушение»
Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин поделился мнением о спорном эпизоде матча минского и брестского «Динамо».
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