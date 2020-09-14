Представитель департамента судейства АБФФ: «Фол на Быкове был. Это пенальти. Когда нападающий выиграл позицию, в принципе, любого касания достаточно для того, чтобы произошло нарушение»

Источник материала: Tribuna.com

Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин поделился мнением о спорном эпизоде матча минского и брестского . Отметим, что на 89-й минуте матча Амин Кургхели назначил пенальти за фол против Артема Быкова.

«Действительно, фол был. Видим, что Быков выигрывает позицию у защитника, и тот, пытаясь избежать контакта, все равно задевает его за голеностоп. Когда нападающий выиграл позицию, в принципе, любого практически касания достаточно для того, чтобы произошло нарушение правил, особенно, если это все в динамике. Буквально небольшое какое-то касание ног, и уже человеку сложно бежать дальше – скорее всего, будет падение и будет нарушение правил. Как здесь и произошло», – сказал Кузьмин в эфире передачи « Судите с нами ».

(Время: 3:27)