Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Бывший глава МВД Беларуси Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщает пресс-служба "зубров".

Отмечается, что Шуневич покинул пост по решению председателя центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Игоря Оберемко.

Также его решением в состав наблюдательного совета вошел председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Наблюдательный совет минского "Динамо" создан в январе 2010 года. Он призван содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функцию.

В его состав входят должностные лица, чей статус, административный ресурс и авторитет в белорусском хоккее позволяют в рабочем порядке и в форме плановых заседаний рассматривать и решать на коллегиальной основе наиболее значимые вопросы развития организации.

Председатель наблюдательного совета определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные и текущие планы работы клуба.