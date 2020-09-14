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Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета ХК "Динамо"

14.09.2020 18:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Бывший глава МВД Беларуси Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщает пресс-служба "зубров".

© Photo : ХК "Динамо-Минск"
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Отмечается, что Шуневич покинул пост по решению председателя центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Игоря Оберемко.

Также его решением в состав наблюдательного совета вошел председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Наблюдательный совет минского "Динамо" создан в январе 2010 года. Он призван содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функцию.

В его состав входят должностные лица, чей статус, административный ресурс и авторитет в белорусском хоккее позволяют в рабочем порядке и в форме плановых заседаний рассматривать и решать на коллегиальной основе наиболее значимые вопросы развития организации.

Председатель наблюдательного совета определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные и текущие планы работы клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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Он занимал эту должность с 2014 года, заочное голосование по избранию нового председателя наблюдательного совета назначено на 15 сентября 2020 года.
 
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