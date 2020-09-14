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Егор Филипенко: «Маккаби» постарается взять себе мячишко. Но шансы у брестского «Динамо» есть, и неплохие»
14.09.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко порассуждал о шансах брестского «Динамо» в матче Лиги чемпионов с «Маккаби», передает
- Кто фаворит предстоящей встречи?
– Тяжело сказать. Возможно, благодаря фактору своего поля небольшой перевес на стороне «Маккаби». Да и то... Сейчас же проводят по одной встрече, и права на ошибку нет. Если вдруг что, уже нет ответной игры, чтобы ее исправить. В такой ситуации любой соперник может обыграть любого. Это как нам «Арсенал» попался в прошлом году в 1/16 финала
А ведь у «Динамо» и «Маккаби» и подавно нет такой разницы в классе, как у нас и «
Поэтому единственное, что смущает в предстоящей игре с «
- Попробуешь спрогнозировать, как будет складываться матч?
– Думаю, хозяева в любом случае постараются взять себе мячишко. Ну а
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Егор Филипенко: «Маккаби» постарается взять себе мячишко. Но шансы у брестского «Динамо» есть, и неплохие»
Защитник БАТЭ Егор Филипенко порассуждал о шансах брестского «Динамо» в матче Лиги чемпионов с «Маккаби», передает «Прессбол».
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