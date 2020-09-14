Егор Филипенко: «Маккаби» постарается взять себе мячишко. Но шансы у брестского «Динамо» есть, и неплохие»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко порассуждал о шансах брестского «Динамо» в матче Лиги чемпионов с «Маккаби», передает «Прессбол».

- Кто фаворит предстоящей встречи?

– Тяжело сказать. Возможно, благодаря фактору своего поля небольшой перевес на стороне «Маккаби». Да и то... Сейчас же проводят по одной встрече, и права на ошибку нет. Если вдруг что, уже нет ответной игры, чтобы ее исправить. В такой ситуации любой соперник может обыграть любого. Это как нам «Арсенал» попался в прошлом году в 1/16 финала . В феврале на “Борисов-Арене” победили его 1:0, хотя коэффициент на наш успех был, наверное, под двадцать. И если бы играли, как сейчас, по одному матчу, то прошли бы дальше. То есть можно взять верх в противостоянии даже с такой командой.

А ведь у «Динамо» и «Маккаби» и подавно нет такой разницы в классе, как у нас и « , если она вообще есть. К тому же брестчане сейчас в неплохой форме. Я смотрел их дерби в субботу в Минске. Успел к телевизору после нашей встречи со “Смолевичами” в Борисове. И скажу, что мне понравилось. Особенно учитывая, что гости долго проигрывали. Переломили ход матча, задорно атаковали, хорошо бежали вперед. Молодцы! А ведь это еще Темы Милевского не было из-за дисквалификации.

Поэтому единственное, что смущает в предстоящей игре с « , — погода. Она опять же может сказаться на действиях «Динамо». Потому что будет тяжело дышать и соответственно двигаться. Но, повторюсь, шансы у брестчан есть, и неплохие.

- Попробуешь спрогнозировать, как будет складываться матч?

– Думаю, хозяева в любом случае постараются взять себе мячишко. Ну а станет рассчитывать скорее на контратаки. «Маккаби» попробует играть с позиции силы, первым номером. И если не на протяжении всей встречи, то на первых порах — точно. Поэтому «Динамо» надо продержаться, выстоять. А там уже будет видно, – сказал Филипенко.