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Конора арестовали на Корсике после того, как он показал половой орган замужней женщине (The Sun)

14.09.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны подробности задержания экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора на Корсике.

Бойца обвиняли в неподобающем поведении и попытке сексуального насилия.

Сообщается, что Конор показал половой орган замужней женщине, когда она направлялась в туалет одного из баров Кальви.

Макгрегор был арестован в пятницу, но уже на следующий день был отпущен без предъявления обвинений. Тем не менее, уголовное дело против него не закрыто. Его могут вызвать в суд на этой неделе.

Конора задержали на Корсике. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении

Менеджер Конора: «Макгрегор не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовком»

 
 
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Стали известны подробности задержания экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора на Корсике.
 
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