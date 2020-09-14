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Конора арестовали на Корсике после того, как он показал половой орган замужней женщине (The Sun)
14.09.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны подробности задержания экс-чемпиона
Бойца обвиняли в неподобающем поведении и попытке сексуального насилия.
Сообщается, что Конор показал половой орган замужней женщине, когда она направлялась в туалет одного из баров Кальви.
Макгрегор был арестован в пятницу, но уже на следующий день был отпущен без предъявления обвинений. Тем не менее, уголовное дело против него не закрыто. Его могут вызвать в суд на этой неделе.
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Стали известны подробности задержания экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора на Корсике.
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