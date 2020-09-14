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Создательница видео «Футболисты против насилия»: «Мы готовим еще несколько роликов. вы можете присоединиться в любой момент»
14.09.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Создательница ролика «
– Были футболисты, которые сначала записались, а потом попросили их вырезать?
– Давай это оставлю без комментариев.
– Перед интервью ты говорила, что к тебе уже обратились с просьбой люди, желающие перевести ролик на английский.
– Да, связались представители одной организации, попросили прислать список футболистов на английском языке. Они хотят сделать переводы на шесть языков, а потом распространить по международным СМИ. Но, в принципе, видео и так уже разошлось по сети. Его многие посмотрели и в России, и в Украине.
Хочу добавить: вы можете присоединиться в любой момент. То, что вышло видео, не значит, что остальные не имеют права высказаться. Наоборот. Более того, могу сказать, что мы готовим еще несколько роликов, – сказала Никитушкина.
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Создательница видео «Футболисты против насилия»: «Мы готовим еще несколько роликов. вы можете присоединиться в любой момент»
Создательница ролика «Футболисты против насилия« Александра Никитушкина сообщила, что готовит еще несколько роликов.
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