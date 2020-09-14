Создательница видео «Футболисты против насилия»: «Мы готовим еще несколько роликов. вы можете присоединиться в любой момент»

Источник материала: Tribuna.com

Создательница ролика « Футболисты против насилия « Александра Никитушкина сообщила, что готовит еще несколько роликов.

– Были футболисты, которые сначала записались, а потом попросили их вырезать?

– Давай это оставлю без комментариев.

– Перед интервью ты говорила, что к тебе уже обратились с просьбой люди, желающие перевести ролик на английский.

– Да, связались представители одной организации, попросили прислать список футболистов на английском языке. Они хотят сделать переводы на шесть языков, а потом распространить по международным СМИ. Но, в принципе, видео и так уже разошлось по сети. Его многие посмотрели и в России, и в Украине.

Хочу добавить: вы можете присоединиться в любой момент. То, что вышло видео, не значит, что остальные не имеют права высказаться. Наоборот. Более того, могу сказать, что мы готовим еще несколько роликов, – сказала Никитушкина.

Две недели работы, в обоих «Динамо» знали о ролике, но никто не вписался. Как белфутбол заговорил о ситуации в стране