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Николай Ходасевич: «Гомель» может чуть ли там не ликвидироваться, если в высшую лигу выйдет «Локомотив»
14.09.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич сообщил, что в случае выхода гомельского «Локомотива» в высшую лигу «Гомель» может быть ликвидирован.
«В первой лиге дзержинский «Арсенал» придержал
Мне вчера просто сообщили, что кто там, мэр, губернатор Гомельской области, кто влияет на все процессы и дает отмашку играть или не играть, так и сказали: кто выйдет в высшую лигу — тот и будет играть. Если выйдет «Локомотив» в высшую лигу, то он и будет играть в высшей лиге, а «Гомель» может чуть ли там не ликвидироваться или остаться во второй лиге. Подтвердите эту информацию: правда ли, что они между собой решают, кому на дистанции жить дальше и кому, собственно, выступать в элитном дивизионе?» – сказал Ходасевич в эфире своего
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Николай Ходасевич: «Гомель» может чуть ли там не ликвидироваться, если в высшую лигу выйдет «Локомотив»
Журналист Николай Ходасевич сообщил, что в случае выхода гомельского «Локомотива» в высшую лигу «Гомель» может быть ликвидирован.
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