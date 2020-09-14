Николай Ходасевич: «Гомель» может чуть ли там не ликвидироваться, если в высшую лигу выйдет «Локомотив»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич сообщил, что в случае выхода гомельского «Локомотива» в высшую лигу «Гомель» может быть ликвидирован.

«В первой лиге дзержинский «Арсенал» придержал . Была зафиксирована ничья, и таким образом «Гомель» зависает над пропастью во ржи. Какой-то гомельской ржи. Зависает «Гомель», потому что отрыв от третьего места, может быть, не такой страшный, но тем не менее образовался. Но еще что важно, есть гомельский «Локомотив», который играет очень даже неплохо.

Мне вчера просто сообщили, что кто там, мэр, губернатор Гомельской области, кто влияет на все процессы и дает отмашку играть или не играть, так и сказали: кто выйдет в высшую лигу — тот и будет играть. Если выйдет «Локомотив» в высшую лигу, то он и будет играть в высшей лиге, а «Гомель» может чуть ли там не ликвидироваться или остаться во второй лиге. Подтвердите эту информацию: правда ли, что они между собой решают, кому на дистанции жить дальше и кому, собственно, выступать в элитном дивизионе?» – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала .