Александр Глеб: «Исполнительское мастерство некоторых футболистов минского «Динамо» оставляет желать лучшего»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший хавбек Беларуси Александр Глеб поделился мнением об игре минского и брестского «Динамо».

«Игра была, честно говоря, интересная. Мне как зрителю было приятно смотреть. Много голов и такая развязка интересная. На самом деле, на мой взгляд, минское «Динамо» могло в первом тайме хороший задел сделать. Там, в принципе, имели три стопроцентных момента, забивай и в хорошем настроении доигрывай игру, но исполнительское мастерство некоторых футболистов оставляет желать лучшего.

«Пенальти? В динамике показалось, что пенальти был. Но когда посмотрел повтор — это, как говорится, симуляция. Ну это тоже часть игры», — сказал Глеб в эфире программы «На грани фола. Футбольное обозрение» на телеканале « Беларусь 5 ».