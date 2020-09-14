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Александр Глеб: «Исполнительское мастерство некоторых футболистов минского «Динамо» оставляет желать лучшего»

14.09.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший хавбек Беларуси Александр Глеб поделился мнением об игре минского и брестского «Динамо».

«Игра была, честно говоря, интересная. Мне как зрителю было приятно смотреть. Много голов и такая развязка интересная. На самом деле, на мой взгляд, минское «Динамо» могло в первом тайме хороший задел сделать. Там, в принципе, имели три стопроцентных момента, забивай и в хорошем настроении доигрывай игру, но исполнительское мастерство некоторых футболистов оставляет желать лучшего.

«Пенальти? В динамике показалось, что пенальти был. Но когда посмотрел повтор — это, как говорится, симуляция. Ну это тоже часть игры», — сказал Глеб в эфире программы «На грани фола. Футбольное обозрение» на телеканале «Беларусь 5».

 
 
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Бывший хавбек Беларуси Александр Глеб поделился мнением об игре минского и брестского «Динамо».
 
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