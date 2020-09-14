Качуро о борьбе «Шахтера» и БАТЭ за чемпионство: «Мое чутье говорит, что что-то, наверное, «Шахтер» сделает в этом сезоне»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер поразмышлял о борьбе БАТЭ и «Шахтера» за чемпионство.

«У БАТЭ – «Слуцк» на выезде, и дома они принимают «Динамо» Брест – конечно, это будет тоже ключевая игра. Делать прогнозы – это всегда очень опасно, но мне кажется, что может быть сенсация в этом сезоне и БАТЭ не удержит лидерство, потому что, что показывает весь сезон... И по ходу были очень большие провалы, и тренерский штаб не такой опытный, чтобы все-таки довести.