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Качуро о борьбе «Шахтера» и БАТЭ за чемпионство: «Мое чутье говорит, что что-то, наверное, «Шахтер» сделает в этом сезоне»

15.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Петр Качуро поразмышлял о борьбе БАТЭ и «Шахтера» за чемпионство.

«У БАТЭ – «Слуцк» на выезде, и дома они принимают «Динамо» Брест – конечно, это будет тоже ключевая игра. Делать прогнозы – это всегда очень опасно, но мне кажется, что может быть сенсация в этом сезоне и БАТЭ не удержит лидерство, потому что, что показывает весь сезон... И по ходу были очень большие провалы, и тренерский штаб не такой опытный, чтобы все-таки довести.

Всем пожелаю удачи, но мое чутье говорит, что что-то, наверное, «Шахтер» сделает в этом сезоне», – сказал Качуро в эфире «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский тренер Петр Качуро поразмышлял о борьбе БАТЭ и «Шахтера» за чемпионство.
 
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