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Качуро о борьбе «Шахтера» и БАТЭ за чемпионство: «Мое чутье говорит, что что-то, наверное, «Шахтер» сделает в этом сезоне»
15.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский тренер
«У БАТЭ – «Слуцк» на выезде, и дома они принимают «Динамо» Брест – конечно, это будет тоже ключевая игра. Делать прогнозы – это всегда очень опасно, но мне кажется, что может быть сенсация в этом сезоне и БАТЭ не удержит лидерство, потому что, что показывает весь сезон... И по ходу были очень большие провалы, и тренерский штаб не такой опытный, чтобы все-таки довести.
Всем пожелаю удачи, но мое чутье говорит, что что-то, наверное,
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Качуро о борьбе «Шахтера» и БАТЭ за чемпионство: «Мое чутье говорит, что что-то, наверное, «Шахтер» сделает в этом сезоне»
Белорусский тренер Петр Качуро поразмышлял о борьбе БАТЭ и «Шахтера» за чемпионство.
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