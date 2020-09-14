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Задержан автор «Прессбола» Сергей Щурко
15.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автор «Прессбола» Сергей Щурко в понедельник перестал выходить на связь, передает
Как сообщает бывший секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, Щурко в понедельник с 13.00 не отвечает на звонки.
Со слов Хижинковой, журналист успел написать, что к нему едут сотрудники милиции, после чего телефон перестал отвечать. Позже Хижинкова уточнила, что Щурко — на Окрестина. Он проходит по административному делу, сообщает
Вечером понедельника связи со Щурко также нет: абонент находится вне зоны действия сети.
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Автор «Прессбола» Сергей Щурко в понедельник перестал выходить на связь, передает pressball.by.
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