Задержан автор «Прессбола» Сергей Щурко

Источник материала: Tribuna.com

Автор «Прессбола» Сергей Щурко в понедельник перестал выходить на связь, передает pressball.by.

Как сообщает бывший секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, Щурко в понедельник с 13.00 не отвечает на звонки.

Со слов Хижинковой, журналист успел написать, что к нему едут сотрудники милиции, после чего телефон перестал отвечать. Позже Хижинкова уточнила, что Щурко — на Окрестина. Он проходит по административному делу, сообщает TUT.BY.

Вечером понедельника связи со Щурко также нет: абонент находится вне зоны действия сети.