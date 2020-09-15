«Даллас» впервые с 2000 года вышел в финал Кубка Стэнли

Источник материала: Tribuna.com

«Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче финала Западной конференции и одержал победу в серии (3:2 ОТ, 4-1).

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в 3-й раз в своей истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси» (2-4).

Соперником «Старс» будет победитель серии «Тампа» – «Айлендерс» (3-1 после четырех матчей).

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