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«Даллас» впервые с 2000 года вышел в финал Кубка Стэнли

15.09.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче финала Западной конференции и одержал победу в серии (3:2 ОТ, 4-1).

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в 3-й раз в своей истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси» (2-4). 

Соперником «Старс» будет победитель серии «Тампа» – «Айлендерс» (3-1 после четырех матчей).

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«Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче финала Западной конференции и одержал победу в серии (3:2 ОТ, 4-1).Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в 3-й раз в...
 
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