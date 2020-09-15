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«Даллас» впервые с 2000 года вышел в финал Кубка Стэнли
15.09.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клуб из Техаса сыграет в финале
Соперником «Старс» будет победитель серии «Тампа» – «Айлендерс» (3-1 после четырех матчей).
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«Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче финала Западной конференции и одержал победу в серии (3:2 ОТ, 4-1).Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в 3-й раз в...
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