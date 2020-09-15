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Сергей Щурко осужден на 15 суток
15.09.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов
Суд над журналистом состоялся вчера. Сейчас он находится в ЦИП на Окрестина.
Напомним, что Щурко в понедельник
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Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко осужден на 15 суток административного ареста.
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