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Сергей Щурко осужден на 15 суток

15.09.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко осужден на 15 суток административного ареста.

Суд над журналистом состоялся вчера. Сейчас он находится в ЦИП на Окрестина.

Напомним, что Щурко в понедельник перестал выходить на связь. Журналист успел написать, что к нему едут сотрудники милиции, после чего телефон перестал отвечать. 

 
 
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Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко осужден на 15 суток административного ареста.
 
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