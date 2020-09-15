Источник материала: Tribuna.com

Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко осужден на 15 суток административного ареста.

Суд над журналистом состоялся вчера. Сейчас он находится в ЦИП на Окрестина.

Напомним, что Щурко в понедельник перестал выходить на связь. Журналист успел написать, что к нему едут сотрудники милиции, после чего телефон перестал отвечать.