Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня очередной матч КХЛ с подольским "Витязем" и завершат выездную серию, сообщает Sputnik.

Матч начнется в 19:30 (по минскому времени). "Зубры" удачно начали этот сезон. Вначале хоккеисты одержали техническую победу над финским "Йокеритом", который не прилетел в Беларусь. Затем "Динамо" обыграло на домашней "Минск-Арене" хоккеистов казахстанского "Барыса". После были два неудачных матча против уфимского "Салавата Юлаева" и казанского "Ак Барса", где минчане уступили с разницей в одну шайбу. Игроки "бело-голубых" не отчаялись и на выезде против московского "Спартака" 13 сентября проделали работу над ошибками, прервав серию поражений.

Сейчас "зубры" намерены укрепить свои позиции в Западной конференции. На данный момент минский клуб занимает четвертую позицию в Западной конференции, набрав 6 баллов.

"Витязь" провел 4 игры и располагается на девятом месте – 4 очка (2 победы и 2 поражения).