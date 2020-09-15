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Хоккеисты минского "Динамо" завершат выездную серию матчем с "Витязем"
15.09.2020 09:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня очередной матч КХЛ с подольским "Витязем" и завершат выездную серию, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Матч начнется в 19:30 (по минскому времени). "Зубры" удачно начали этот сезон. Вначале хоккеисты
Сейчас "зубры" намерены укрепить свои позиции в Западной конференции. На данный момент минский клуб занимает четвертую позицию в Западной конференции, набрав 6 баллов.
"Витязь" провел 4 игры и располагается на девятом месте – 4 очка (2 победы и 2 поражения).
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Минчане в прошлом матче прервали серию из двух поражений и сейчас намерены улучшить свои позиции в Западной конференции.
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