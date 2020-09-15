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Хоккеисты минского "Динамо" завершат выездную серию матчем с "Витязем"

15.09.2020 09:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня очередной матч КХЛ с подольским "Витязем" и завершат выездную серию, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Матч начнется в 19:30 (по минскому времени). "Зубры" удачно начали этот сезон. Вначале хоккеисты одержали техническую победу над финским "Йокеритом", который не прилетел в Беларусь. Затем "Динамо" обыграло на домашней "Минск-Арене" хоккеистов казахстанского "Барыса". После были два неудачных матча против уфимского "Салавата Юлаева" и казанского "Ак Барса", где минчане уступили с разницей в одну шайбу. Игроки "бело-голубых" не отчаялись и на выезде против московского "Спартака" 13 сентября проделали работу над ошибками, прервав серию поражений.

Сейчас "зубры" намерены укрепить свои позиции в Западной конференции. На данный момент минский клуб занимает четвертую позицию в Западной конференции, набрав 6 баллов.

"Витязь" провел 4 игры и располагается на девятом месте – 4 очка (2 победы и 2 поражения).

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане в прошлом матче прервали серию из двух поражений и сейчас намерены улучшить свои позиции в Западной конференции.
 
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