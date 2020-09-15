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Мини-футболист Подалинский о сюжете СТВ про Окрестина: «Разве можно делать такое после тысячи ужасных историй? Еще бы показали джакузи с сауной и тренажерный зал»

15.09.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок мини-футбольного «Дорожника» Сергей Подалинский поделился мнением о сюжете СТВ про ЦИП на Окрестина. Напомним, он провел там двое суток. Его осудили за участие в несанкционированном митинге, выписав штраф в 20 базовых величин. 

– После суда пришло осознание, что в этой стране с тобой могут сделать все, что захотят. Например, могут приехать к тебе домой и сказать, что он тебе не принадлежит. Будешь показывать на него документы, но если кто-то скажет, что ты его украл, то тебе никто не поверит. Это просто страшно. Зато по телевизору показывают, как в стране все хорошо. В воскресенье, например, на СТВ вышел ролик про Окрестина. 

– Хотел спросить, как он тебе? 

– Не понимаю, как можно сделать такой репортаж. Понятно, у журналиста есть редакционное задание, но разве можно делать такое после тысячи ужасных историй? Как можно поверить, что тысячи людей все это выдумали? Это же просто кощунство! Я и близко не видел на Окрестина таких камер, где кто-то лежит и что-то читает. Еще бы показали джакузи с сауной и тренажерный зал. Потом какой-то человек с наколками что-то рассказывает… Оценю его актерскую работу на двоечку. Вдобавок начальник Окрестина сказал, что хочет поблагодарить медиков, потому что у них никто не умер. В моей камере сидел человек со сломанной ногой, а к нему даже никто не зашел! Если честно, просто нет слов по поводу этого видео, – сказал Подалинский.

Мини-футболист, сидевший на Окрестина, не согласился с приговором. Думал, суд разберется в деле, но очень сильно обманулся

 
 
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