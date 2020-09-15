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«Реал» готов отдать Бэйла в аренду в АПЛ. Валлиец согласится

15.09.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может покинуть мадридский клуб.

По информации Cadena SER, «Реал» готов отдать 31-летнего игрока в аренду в клуб АПЛ. При этом сам Бэйл, который долгое время выступал против своего ухода, поддержит это решение.

Для мадридцев проблема Бэйла очевидна: в клубе считают, что лучше отдать его в аренду и избавиться хотя бы от части его зарплаты, чем создавать напряженную обстановку и платить полную зарплату игроку, который не проходит даже в заявку на матч.

«Реал» очень хочет избавиться от Бэйла: даже готов платить ему половину зарплаты в новом клубе

 
 
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Вингер «Реала» Гарет Бэйл может покинуть мадридский клуб.
 
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