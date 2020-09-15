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«Реал» готов отдать Бэйла в аренду в АПЛ. Валлиец согласится
15.09.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вингер
По информации Cadena SER, «Реал» готов отдать 31-летнего игрока в аренду в клуб
Для мадридцев проблема Бэйла очевидна: в клубе считают, что лучше отдать его в аренду и избавиться хотя бы от части его зарплаты, чем создавать напряженную обстановку и платить полную зарплату игроку, который не проходит даже в заявку на матч.
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Вингер «Реала» Гарет Бэйл может покинуть мадридский клуб.
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