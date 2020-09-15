Xiaomi и Mastercard запускают в Беларуси фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC с бесконтактной технологией оплаты

Источник материала: Tribuna.com

Минск, 15 сентября, 2020. Беларусь стала второй страной в мире, жителям которой доступна специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC. Устройство, разработанное глобальным технологическим лидером, компанией Xiaomi, при поддержке Mastercard, позволяет своим обладателям совершать бесконтактные платежи. Для этого им достаточно привязать к нему свою карту Mastercard. Воспользоваться новой возможностью могут клиенты сразу одиннадцати банков.

Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке. Устройство позволяет привязать к нему до шести карт. Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты. Оплачивать покупки можно везде в мире, где принимают бесконтактную технологию Mastercard.

«Начиная от внедрения бесконтактных платежей при помощи карты, затем смартфона и носимых устройств, пользователи Mastercard в Беларуси имеют возможность выбирать наиболее комфортный для себя способ оплаты. Появление фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC – еще одна удобная возможность оплачивать повседневные покупки и еще один шаг к будущему без наличных», – прокомментировал региональный директор Mastercard в Беларуси Денис Филиппов.

Первыми совершать бесконтактные платежи с помощью Mi Smart Band 4 NFC смогут клиенты таких белорусских банков, как «Альфа Банк», «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «ВТБ Банк», «Банк Дабрабыт», «МТБанк», «Приорбанк». В дальнейшем этот перечень будет расширяться.

Фитнес-браслет с платежной функциональностью доступен в продаже с 15 сентября по цене 139 рублей у оператора сотовой связи МТС, а также в магазинах «5 Элемент», «Электросила», 21vek, Xistore, Mi.by и Xiaomi-Store.

Ключевые характеристики Mi Smart Band 4 NFC идентичны тем, которые реализованы в стандартной версии фитнес-браслета Mi Smart Band 4. Браслет оснащен цветным OLED-дисплеем, водонепроницаемым корпусом, а также усовершенствованными программными функциями: распознаванием стилей плавания и возможностью управлять музыкальным проигрывателем прямо с браслета. Новая модель отличается наличием NFC-чипа, который делает возможной оплату покупок по бесконтактной технологии оплаты Mastercard.

Для гарантии безопасности платежей, совершаемых с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC, применяется технология токенизации Mastercard: номер банковской карты заменяется специальным идентификатором – 16-значным токеном, в то время как настоящие данные карты и конфиденциальные данные надежно защищены от несанкционированного доступа. На случай утери браслета его разработчики также предусмотрели ряд мер, которые не позволят третьим лицам воспользоваться устройством и хранящимися в его памяти данными о банковских картах владельца.

«Оплата при помощи Mi Smart Band 4 NFC непременно изменит привычки наших пользователей, и я сам уже успел почувствовать это на себе. После появления банковских карт мы начали постепенно отказываться от наличных денег, возникновение технологии NFC в смартфонах избавило нас от необходимости носить с собой карту, и вот теперь для осуществления оплаты нам даже не нужно брать с собой смартфон. Я очень рад, что наши пользователи из Беларуси, наконец-то, получили возможность прикоснуться к будущему, которое дарит Mi Smart Band 4 NFC», отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.

Появление новых платежных технологий и инструментов поддерживает 95% жителей Беларуси. Об этом говорится в исследовании MasterIndex, которое Mastercard провела в стране. 73% опрошенных уверены, что за бесконтактными платежами и новыми форм-факторами оплаты будущее, а готовность перейти на использование соответствующих устройств выразили почти 20% опрошенных.

В европейском регионе, по данным Mastercard, 78% всех транзакций совершаются бесконтактно, при этом увеличивается и количество операций, произведенных носимыми устройствами.