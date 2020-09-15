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Дик, Лазовский, Лобастов, Сола и еще 6 спортсменов претендуют на получение стипендий по программе олимпийской солидарности МОК 

15.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во вторник, 15 сентября, состоялось заседание исполкома НОКа Беларуси, на котором был утвержден состав спортсменов-кандидатов на получение стипендий по программе Олимпийской солидарности МОК.

В список вошли 10 атлетов: Павел Дик, Снежана Дребенкова (оба — лыжная акробатика), Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Анна Сола (все — биатлон), Анна Нифонтова, Артем Чабан (оба — конькобежный спорт), Анастасия Кириллова (лыжный спорт), Виктория Сафонова, Александр Лебедев (оба — фигурное катание).

Кандидатуры пройдут процедуру согласования с Международным олимпийским комитетом.

 
 
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Во вторник, 15 сентября, состоялось заседание исполкома НОКа Беларуси, на котором был утвержден состав спортсменов-кандидатов на получение стипендий по программе...
 
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