|
Дик, Лазовский, Лобастов, Сола и еще 6 спортсменов претендуют на получение стипендий по программе олимпийской солидарности МОК
15.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во вторник, 15 сентября, состоялось заседание исполкома НОКа Беларуси, на котором был утвержден состав спортсменов-кандидатов на получение стипендий по программе Олимпийской солидарности МОК.
В список вошли 10 атлетов: Павел Дик, Снежана Дребенкова (оба — лыжная акробатика), Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Анна Сола (все — биатлон), Анна Нифонтова, Артем Чабан (оба — конькобежный спорт), Анастасия Кириллова (лыжный спорт), Виктория Сафонова, Александр Лебедев (оба — фигурное катание).
Кандидатуры пройдут процедуру согласования с Международным олимпийским комитетом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дик, Лазовский, Лобастов, Сола и еще 6 спортсменов претендуют на получение стипендий по программе олимпийской солидарности МОК
Во вторник, 15 сентября, состоялось заседание исполкома НОКа Беларуси, на котором был утвержден состав спортсменов-кандидатов на получение стипендий по программе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)