Зеленкевич – директору РЦОПа Толкачеву: «Побоялся потерять деньги и авторитет среди друзей-министров, а вместе с тем потерял честь, достоинство»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич обратилась к директор РЦОПа Дмитрию Толкачеву.

«С таким руководством, которое интересует все, кроме достижения спортсменами высоких результатов, в Беларуси как не было триатлона, так и не будет. Мне жаль.

Побоялся потерять должность, деньги, репутацию и авторитет среди друзей-министров – отказался от оппозиционной и «неперспективной» спортсменки, а вместе с тем потерял честь, достоинство и уважение!» – написала Зеленкевич в своем Instagram.

Напомним, что 23 августа Зеленкевич опубликовала у себя в Инстаграме фотографию с бело-красно-белым флагом и соответствующей подписью. Через пару дней основатель клуба «Тристайл» Дмитрий Толкачев, также возглавляющий Республиканский центр олимпийской подготовки по велоспорту, объявил о прекращении сотрудничества