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Зеленкевич – директору РЦОПа Толкачеву: «Побоялся потерять деньги и авторитет среди друзей-министров, а вместе с тем потерял честь, достоинство»
15.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич обратилась к директор РЦОПа Дмитрию Толкачеву.
«С таким руководством, которое интересует все, кроме достижения спортсменами высоких результатов, в Беларуси как не было триатлона, так и не будет. Мне жаль.
Побоялся потерять должность, деньги, репутацию и авторитет среди друзей-министров – отказался от оппозиционной и «неперспективной» спортсменки, а вместе с тем потерял честь, достоинство и уважение!» – написала Зеленкевич в своем
Напомним, что 23 августа Зеленкевич опубликовала у себя в Инстаграме фотографию с бело-красно-белым флагом и соответствующей подписью. Через пару дней основатель клуба «Тристайл» Дмитрий Толкачев, также возглавляющий Республиканский центр олимпийской подготовки по велоспорту, объявил о прекращении сотрудничества
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Зеленкевич – директору РЦОПа Толкачеву: «Побоялся потерять деньги и авторитет среди друзей-министров, а вместе с тем потерял честь, достоинство»
Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич обратилась к директор РЦОПа Дмитрию Толкачеву.
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