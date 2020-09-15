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Зеленкевич – директору РЦОПа Толкачеву: «Побоялся потерять деньги и авторитет среди друзей-министров, а вместе с тем потерял честь, достоинство»

15.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич обратилась к директор РЦОПа Дмитрию Толкачеву.

«С таким руководством, которое интересует все, кроме достижения спортсменами высоких результатов, в Беларуси как не было триатлона, так и не будет. Мне жаль.

Побоялся потерять должность, деньги, репутацию и авторитет среди друзей-министров – отказался от оппозиционной и «неперспективной» спортсменки, а вместе с тем потерял честь, достоинство и уважение!» – написала Зеленкевич в своем Instagram. 

Напомним, что 23 августа Зеленкевич опубликовала у себя в Инстаграме фотографию с бело-красно-белым флагом и соответствующей подписью. Через пару дней основатель клуба «Тристайл» Дмитрий Толкачев, также возглавляющий Республиканский центр олимпийской подготовки по велоспорту, объявил о прекращении сотрудничества

Чемпионка Беларуси по триатлону сфоткалась с БЧБ – и лишилась работы (еще жалуется на оскорбления). Тренер говорит: никакой политики

 
 
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