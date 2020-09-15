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«Торпедо-БелАЗ» – «Славия». Щербаков ошибочно показал желтую карточку Нарху за нарушение, которое совершил Тымонюк. Мозырский клуб не будет требовать переигровки матча

15.09.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (4:2) рефери Денис Щербаков ошибочно показал желтую карточку игроку гостей Фрэнсису Нарху за нарушение, которое совершил Игорь Тымонюк. Для ганского полузащитника это предупреждение стало четвертым в сезоне, что переросло в автоматическую дисквалификацию на следующий матч — дома против «Шахтера», сообщает «Прессбол».

«Славия» может опротестовать последний «горчичник» Нарха, и в случае удовлетворения протеста на основании ошибки Щербакова ганец сможет сыграть с «Шахтером».

Вместе с тем мозырский клуб не будет требовать переигровки матча с «Торпедо».

 
 
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В матче 23-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (4:2) рефери Денис Щербаков ошибочно показал желтую карточку игроку гостей Фрэнсису Нарху за...
 
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