«Торпедо-БелАЗ» – «Славия». Щербаков ошибочно показал желтую карточку Нарху за нарушение, которое совершил Тымонюк. Мозырский клуб не будет требовать переигровки матча

Источник материала: Tribuna.com

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (4:2) рефери Денис Щербаков ошибочно показал желтую карточку игроку гостей Фрэнсису Нарху за нарушение, которое совершил Игорь Тымонюк. Для ганского полузащитника это предупреждение стало четвертым в сезоне, что переросло в автоматическую дисквалификацию на следующий матч — дома против «Шахтера», сообщает «Прессбол» .

«Славия» может опротестовать последний «горчичник» Нарха, и в случае удовлетворения протеста на основании ошибки Щербакова ганец сможет сыграть с «Шахтером».

Вместе с тем мозырский клуб не будет требовать переигровки матча с «Торпедо».