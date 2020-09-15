Лавиолетт возглавил «Вашингтон»

Источник материала: Tribuna.com

Питер Лавиолетт назначен новым главным тренером «Вашингтона» .

55-летний специалист стал 19-м тренером в истории «Кэпиталс». Ранее сообщалось , что зарплата Лавиолетта составит более четырех миллионов долларов в год.

Напомним, 23 августа «Вашингтон» отправил в отставку Тодда Рирдена, под руководством которого команда дважды вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде.

55-летний Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года. В 2017 году тренер вывел «Предаторс» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4.

В сезоне-2017/18 «хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате НХЛ .





Фото: официальный сайт «Вашингтона»

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