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Лавиолетт возглавил «Вашингтон»

15.09.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Питер Лавиолетт назначен новым главным тренером «Вашингтона».

55-летний специалист стал 19-м тренером в истории «Кэпиталс». Ранее сообщалось, что зарплата Лавиолетта составит более четырех миллионов долларов в год.

Напомним, 23 августа «Вашингтон» отправил в отставку Тодда Рирдена, под руководством которого команда дважды вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде. 

55-летний Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года. В 2017 году тренер вывел «Предаторс» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4.

В сезоне-2017/18 «хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате НХЛ.


Фото: официальный сайт «Вашингтона»

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Питер Лавиолетт назначен новым главным тренером «Вашингтона».
 
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