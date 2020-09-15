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Двукратный чемпион мира Попов выставил самбовку на благотворительный аукцион Tribuna.сom
15.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Двукратный чемпион мира Степан Попов выставил
Степан Попов – двукратный чемпион мира, чемпион Европейских игр, первый самбист в истории, который удостоен высокой награды международной организации «Fair Play» – диплом за жест в духе честной борьбы.
Жест в стиле «Fair Play» белорусский самбист из Лепеля Степан Попов продемонстрировал в финальном поединке первых Европейских игр в Баку, когда вынес на плечах с ковра травмированного соперника.
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Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL. Всего аукцион Tribuna.com уже насчитывает
Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.
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Двукратный чемпион мира Степан Попов выставил самбовку на благотворительный аукцион Tribuna.сom, Степан Попов – двукратный чемпион мира, чемпион Европейских игр,...
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