ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двукратный чемпион мира Попов выставил самбовку на благотворительный аукцион Tribuna.сom

15.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Двукратный чемпион мира Степан Попов выставил самбовку на благотворительный аукцион Tribuna.сom,

Степан Попов – двукратный чемпион мира, чемпион Европейских игр, первый самбист в истории, который удостоен высокой награды международной организации «Fair Play» – диплом за жест в духе честной борьбы.

Жест в стиле «Fair Play» белорусский самбист из Лепеля Степан Попов продемонстрировал в финальном поединке первых Европейских игр в Баку, когда вынес на плечах с ковра травмированного соперника.

«В этой самбовке я выступал на тех самых Европейских играх в Баку, где мне удалось завоевать золотую медаль и затем получить приз «Fair Play». Эта награда стала первой в истории самбо, поэтому, уверен, что радуются не только в Беларуси. Такие жесты я совершал и раньше, да, и, признаться, меня тоже так выносили с ковра. Самбо – контактный вид спорта, здесь никто не хочет сдаваться. Как и я не хотел когда-то. В этот раз случай произошел на Евроиграх, когда напряжение в финальной схватке и эмоции со стороны болельщиков зашкаливали, поэтому данный поступок и получил такой резонанс», – сказал Попов.

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL. Всего аукцион Tribuna.com уже насчитывает 14 лотов.

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный чемпион мира Степан Попов выставил самбовку на благотворительный аукцион Tribuna.сom, Степан Попов – двукратный чемпион мира, чемпион Европейских игр,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Торпедо-БелАЗ» – «Славия». Щербаков ошибочно показал желтую карточку Нарху за нарушение, которое совершил Тымонюк. Мозырский клуб не будет требовать переигровки матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика