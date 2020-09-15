Двукратный чемпион мира Попов выставил самбовку на благотворительный аукцион Tribuna.сom

Источник материала: Tribuna.com

Двукратный чемпион мира Степан Попов выставил самбовку на благотворительный аукцион Tribuna.сom,

Степан Попов – двукратный чемпион мира, чемпион Европейских игр, первый самбист в истории, который удостоен высокой награды международной организации «Fair Play» – диплом за жест в духе честной борьбы.

Жест в стиле «Fair Play» белорусский самбист из Лепеля Степан Попов продемонстрировал в финальном поединке первых Европейских игр в Баку, когда вынес на плечах с ковра травмированного соперника.

« В этой самбовке я выступал на тех самых Европейских играх в Баку, где мне удалось завоевать золотую медаль и затем получить приз «Fair Play». Эта награда стала первой в истории самбо, поэтому, уверен, что радуются не только в Беларуси. Такие жесты я совершал и раньше, да, и, признаться, меня тоже так выносили с ковра. Самбо – контактный вид спорта, здесь никто не хочет сдаваться. Как и я не хотел когда-то. В этот раз случай произошел на Евроиграх, когда напряжение в финальной схватке и эмоции со стороны болельщиков зашкаливали, поэтому данный поступок и получил такой резонанс», – сказал Попов.

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL. Всего аукцион Tribuna.com уже насчитывает 14 лотов .

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.