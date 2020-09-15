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Дмитрий Басков: «Мы смогли бы провести ЧМ самостоятельно, но не рассматриваем этот вариант, потому что уважаем наших латвийских партнеров»

15.09.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХБ Дмитрий Басков заявил, что Беларусь не рассматривает вариант проведения чемпионата мира-2021 без Латвии.

«Если нам придется проводить чемпионат мира самостоятельно, мы сможем мобилизоваться и провести. Тем более у нас есть опыт проведения чемпионата мира. У нас есть две готовые площадки, регламентированные международной федерацией хоккея. Мы смогли бы его провести.

Но, хочу сделать акцент на этом, мы не рассматриваем этот вариант, потому что уважаем наших латвийских партнеров. Мы уважаем проделанную ими работу, уважаем их болельщиков», – сказал Басков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 

 
 
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Глава ФХБ Дмитрий Басков заявил, что Беларусь не рассматривает вариант проведения чемпионата мира-2021 без Латвии.
 
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