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Карнаухов в третий раз за полгода сменит клуб. В трех матчах он пропустил 11 шайб 

15.09.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер минского «Динамо» Михаил Карнаухов сменит очередной клуб в текущем сезоне.

Белорусский голкипер покинул расположение «Сарыарки» из Караганды. Ранее Михаил находился в составе новокузнецого «Металлурга».

Суммарно за казахстанский и российский клуб Карнаухов принял участие в трех встречах (72 минуты) и пропустил 11 шайб.

 
 
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Экс-голкипер минского «Динамо» Михаил Карнаухов сменит очередной клуб в текущем сезоне.
 
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