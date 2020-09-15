|
Карнаухов в третий раз за полгода сменит клуб. В трех матчах он пропустил 11 шайб
15.09.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-голкипер минского «Динамо» Михаил Карнаухов сменит очередной клуб в текущем сезоне.
Белорусский голкипер покинул расположение «Сарыарки» из Караганды. Ранее Михаил находился в составе новокузнецого «Металлурга».
Суммарно за казахстанский и российский клуб Карнаухов принял участие в трех встречах (72 минуты) и пропустил 11 шайб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-голкипер минского «Динамо» Михаил Карнаухов сменит очередной клуб в текущем сезоне.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)