Басков о минском «Динамо»: «В этом году мы многих удивим, поверьте»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо», экс-генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков заявил, что клуб всех удивит в этом году.

«Были большие переговоры с генеральными менеджерами НХЛовских клубов, были переговоры с хоккеистами. Ребята поверили в нас. Они сегодня демонстрируют быстрый, агрессивный, мощный хоккей. В этом году мы многих удивим, поверьте.

Все это сделано с акцентом на нашу сборную, чтобы через год-два эти игроки стали лидерами», – сказал Басков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».