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Басков о минском «Динамо»: «В этом году мы многих удивим, поверьте»

15.09.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо», экс-генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков заявил, что клуб всех удивит в этом году.

«Были большие переговоры с генеральными менеджерами НХЛовских клубов, были переговоры с хоккеистами. Ребята поверили в нас. Они сегодня демонстрируют быстрый, агрессивный, мощный хоккей. В этом году мы многих удивим, поверьте.

Все это сделано с акцентом на нашу сборную, чтобы через год-два эти игроки стали лидерами», – сказал Басков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо», экс-генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков заявил, что клуб всех удивит в этом году.
 
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