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Минское «Динамо» выдает лучший старт в КХЛ за последние 4 сезона
15.09.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь».
Это 4-я победа минчан, если учитывать техническую победу над «Йокеритом», в шести матчах.
Также «Динамо» начало сезон 2016/17.
Напомним, тогда «Динамо» набрало рекордные 105 очков и заняло 5-е место в Западной конференции.
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь».
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