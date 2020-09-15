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Минское «Динамо» выдает лучший старт в КХЛ за последние 4 сезона

15.09.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь».

Это 4-я победа минчан, если учитывать техническую победу над «Йокеритом», в шести матчах.

Также «Динамо» начало сезон 2016/17.

Напомним, тогда «Динамо» набрало рекордные 105 очков и заняло 5-е место в Западной конференции.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь».
 
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