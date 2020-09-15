Крэйг Вудкрофт: «Матч с «Витязем» – пример того, как мы нашли баланс и добились победы. Показали, насколько трудно играть против нас»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог победному матчу с «Витязем» (4:2).

– Игра получилась классной, активной с обеих сторон, и, думаю, она понравилась зрителям. Мне особенно понравилось, как мы провели два первых периода, когда была проделана великолепная работа – мы повели в счете 4:1. В третьем периоде, несмотря на сложности – удаления, сыграли плотно в своей зоне и довели дело до победы. Нам удалось разбить атаки соперника. Горжусь ребятами! Отмечу старание и выполнение игрового задания хоккеистами. Уверен, что эта победа придаст нам уверенности в себе.

- Игроки минского «Динамо» заработали много штрафных минут в третьем периоде, в том числе за задержку соперника клюшкой и подножку. В чем причина? Это следствие усталости?

– Нет, дело в другом. К третьему периоду «Витязь» подошел с большим отставанием в счете, сопернику нужно было отыгрываться, к чему мы были готовы. Мы также знали о своем преимуществе над «Витязем» в таких аспектах, как игра в меньшинстве и игра в большинстве.

- В этот раз по две шайбы забили легионеры – Клинкхаммер и Козун, а также молодые белорусы – Шарангович и Протас. Считаете ли вы сбалансированными тройки нападения минского «Динамо»?

– Отличный вопрос! Как я говорил раньше, нам необходимо добиться сотрудничества между игроками разных поколений. Думаю, команда получается действительно сбалансированной. У нас есть прекрасные игроки-лидеры и фантастические таланты. И чтобы добиться успеха, нам следует найти лучшие сочетания игроков в линиях. Если мы добьемся своего, то превратимся в по-настоящему опасную команду.

Матч с «Витязем» – пример того, как мы нашли баланс и добились победы. Показали, насколько трудно играть против нас, – сказал Вудкрофт.