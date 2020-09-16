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Сергей Ковальчук: «Сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Будет это тяжело. Не совсем привычные погодные условия, жарковато»

16.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Маккаби» из Тель-Авива.

– Несколько слов о сопернике. «Маккаби» — 23-кратный чемпион Израиля. Соперник очень серьезный, очень уважительно относимся. Знаю, что клуб всегда ставит перед собой очень амбициозные задачи. Поэтому будет тяжелая игра, учитывая погодные условия. В любом случае, мы посмотрели соперника, увидели, что достаточно серьезная команда, которая хорошо играет с мячом. Увидели там и слабые места, которые постараемся использовать в завтрашней игре. Она для нас очень важна, точно так же, как и для «Маккаби». Ставим задачу пройти в следующий раунд.

Мы играем в гостях, сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Будет это тяжело. Не совсем привычные погодные условия, жарковато. Но мы представляли, куда едем, понимали, что будет тяжело. Фаворита не назову. Завтра победит сильнейший. Увидим, кто это будет.

- Матч пройдет без болельщиков. Будет легче?

– Сложно сказать. Мы дома тоже играли без болельщиков. Будет непривычно тихо, как в последнее время. В любом случае, какое-то преимущество у хозяев есть.

Не думаю, что игры чемпионата и Лиги чемпионов надо ставить в один ряд. Те ошибки, которые были у соперника, мы постараемся использовать. Но турниры неспоставимы. У нас одна игра, одна команда должна пройти в следующий раунд. Кто допустит меньше ошибок, тот и выйдет, — сказал Ковальчук.

Поединок пройдет в Израиле 16 сентября и начнется в 20.00 по белорусскому времени.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Маккаби» из Тель-Авива.
 
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