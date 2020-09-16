Басков о назначении Шуневича гендиректором «Динамо»: «Я рад, что в хоккее по-прежнему работают люди, которые любят и понимают этот спорт»

Источник материала: Tribuna.com

Глава Набсовета минского «Динамо» и председатель ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал назначение Игоря Шуневича генеральным директором «зубров».

«Буквально за последние несколько недель нам пришлось принять ряд важных решений, которые могут определить дальнейшее развитие белорусского хоккея. Но я рад, что в хоккее по-прежнему работают люди, которые любят и понимают этот спорт. Работая в должности председателя Наблюдательного совета «Динамо» Игорь Анатольевич принимал самое активное участие в формировании той философии, которую мы закладываем в «Динамо» уже на протяжении двух сезонов, в создании возможностей для реализации потенциала молодых игроков, способствовании их скорейшему переходу в конкурентный взрослый хоккей. И я действительно рад, что к предстоящему чемпионату мира мы продолжим готовиться каждый в своем новом качестве, но по-прежнему вместе, поскольку наши взгляды на развитие «Динамо» как сильного флагмана белорусского хоккея в лучшей лиге Европы и цели по подготовке молодежи к предстоящему чемпионату мира остаются общими», – сказал Басков.

Игорь Шуневич: «Безусловно, какие-то точечные усиления возможны, однако делаться они будут исключительно в интересах клуба и сборной Беларуси»